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Троянди - екстравагантність в кожній пелюстці

 

Дарувати приємні емоції рідній для вас людині можна і без особливого приводу, і найвдалішим варіантом подарунка стане стійкий букет троянд. В знак подяки, привітання з днем ​​народження, для першого побачення, і ще безліч можливостей подарувати монобукет з троянд, а також вибрати поєднання троянд з іншими витонченими квітами.

Відмінне доповнення або самостійний презент

Клієнти бутика Дицентра можуть купити троянди як для прикраси свого будинку, так і в подарунок на будь-яке торжество. Наші флористи - професіонали своєї справи зможуть оформити як красиві монокомпозиції, так і міксовані букети з різних відтінків троянд. Краса і ніжність троянд, здатна розташувати всю увагу на себе.

Види троянд

  • Кущова троянда - особливий вид троянд з маленькими і дуже ароматними квітками, саме такі суцвіття зроблять букет більш пишним і ніжним;

  • Піоновидна троянда - найкрасивіший вид троянд, які нагадують квітучі літні півонії. Для справжніх любителів півоній, такі троянди стануть відмінною заміною в будь-яку пору року;

  • Преміум троянда - крупноголова троянда, яка має приємний аромат. Така троянда має довгий і міцний стебель, а також яскраво-зелені, щільні листя;

  • Класична троянда - такі троянди вважають класичним і безпрограшним варіантом подарунка серед всіх кольорів. Такі троянди вибирають за їх елегантний і яскравий зовнішній вигляд.

У нашому бутіку є троянди абсолютно будь-якого кольору: червоні, коралові, білі, бордові, рожеві, жовті, зелено-рожеві. Кожен вид троянд має свій особливий аромат, привабливий, солодкий, пряний.

Переваги бутика Dicentra

  • Величезний вибір готових букетів, каталог бутика Dicentra містить масу варіацій розкішних квіткових композицій;

  • Широкий асортимент троянд на будь-який смак, для будь-якого приводу і в будь-якій ціновій категорії;

  • Різні зручні способи оплати, і цілодобова, своєчасна доставка, а при замовленні понад 500 гривень, доставка по Києву здійснюється абсолютно безкоштовно;

  • Надається прекрасна можливість замовити не тільки букет, а також листівки з приємними побажаннями, смачні десерти від & JOY, різні набори цукерок;

  • Для створення ідеальних букетів використовуються тільки свіжі квіти, готові букети нашого бутіка коштують не довше 24 годин.

Варіанти квіткових композицій

Щоб вибрати правильний букет, потрібно враховувати статус і вік одержувача, а також привід. Якщо ви знаєте, що подобається людині, якій підбираєте квітковий подарунок, це буде величезним плюсом при виборі.

  • Якщо вам не відомі смаки одержувача, вам варто вибрати букет класичних червоних троянд;

  • Щоб здивувати кохану дівчину варто вибрати букет з 50 троянд або 101 троянди;

  • Для колеги або керівника краще піднести троянди в кошику;

  • Для мами або сестри краще вибрати квіткове асорті, наприклад, скомпонувати букет з класичної і кущові троянди.

Хочете замовити найрозкішніший букет троянд? Тоді вам варто звернутися в бутик Dicentra, висока якість і гарантовано приємні ціни забезпечені

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