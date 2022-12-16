Розвиток "зеленої" енергетики зробить енергетику України більш стійкою до атак, - експерти

За його словами, "зелені" електростанції змогли забезпечити деяку базову енергію, наприклад, для зарядки телефонів у містах, які були відключені від мережі.

"Ми провели ряд дискусій з представниками місцевих громад і міст, деякі з них знаходяться на лінії фронту. Мета полягає в тому, щоб використовувати ВДЕ для живлення насосів, які забезпечують продовження функціонування критичної інфраструктури, як-от об’єктів водопостачання, через атаку на енергосистему", - пояснив він.

Своєю чергою, Артем Семенишин, директор Асоціації сонячної енергетики України, каже, що сонячна енергія набагато надійніша, ніж традиційна, з точки зору стійкості до атак. Панелі та інвертори можна легко замінити порівняно з компонентами на електростанціях, пояснив він. Так само розподілені енергетичні мережі означають, що громади менш вразливі до атак на лінії електропередачі.

"У квітні місто з населенням 30 000 людей було відключено від національної мережі, але могло частково функціонувати, використовуючи місцеву сонячну енергію", - каже Семенишин.

Семенишин також підкреслює, що відновлювані джерела енергії можуть зіграти велику роль у післявоєнній відбудові та відбудові енергетичної системи, яка є більш стійкою до конфліктів, а також до зміни клімату.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.