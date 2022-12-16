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Развитие "зеленой" энергетики сделает энергетику Украины более устойчивой к атакам, - эксперты

Фото: развитие "зеленой" энергетики сделает энергетику Украины более устойчивой к атакам (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украина должна развивать возобновляемую энергетику, которая помогает покрывать базовые потребности в электроэнергии в небольших населенных пунктах Украины, а также делает энергосистему более устойчивой к различным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента аналитического центра DiXi Group в Украине Антона Антоненко.

По его словам, "зеленые" электростанции смогли обеспечить некоторую базовую энергию, например, для зарядки телефонов в городах, отключенных от сети.

"Мы провели ряд дискуссий с представителями местных общин и городов, некоторые из них находятся на линии фронта. Цель состоит в том, чтобы использовать ВИЭ для питания насосов, обеспечивающих продолжение функционирования критической инфраструктуры, таких как объекты водоснабжения, через атаку на энергосистему", - объяснил он.

В свою очередь, Артем Семенишин, директор Ассоциации солнечной энергетики Украины, говорит, что солнечная энергия намного надежнее традиционной с точки зрения устойчивости к атакам. Панели и инверторы можно легко заменить по сравнению с компонентами электростанций, пояснил он. Также распределенные энергетические сети означают, что общины менее уязвимы к атакам на линии электропередачи.

"В апреле город с населением 30 000 человек был отключен от национальной сети, но мог частично функционировать, используя местную солнечную энергию", - говорит Семенишин.

Семенишин также подчеркивает, что возобновляемые источники энергии могут сыграть большую роль в послевоенном восстановлении и восстановлении энергетической системы, более устойчивой к конфликтам, а также к изменению климата.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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