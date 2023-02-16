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Розвиток ВДЕ є безумовним пріоритетом, - глава НКРЕКП

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Четвер 16 лютого 2023 19:39
Розвиток ВДЕ є безумовним пріоритетом, - глава НКРЕКП Фото: розвиток ВДЕ є безумовним пріоритетом (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Розвиток розподіленої генерації, в тому числі відновлюваних джерел енергії, на сьогодні є безумовним пріоритетом.

о це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"Ми як Регулятор виступаєма за підтримку інвестиційної привабливості сектору "зеленої" генерації», - заявив голова комісії на нараді з виробниками електричної енергії,.

Він наголосив, що розвиток ВДЕ в нинішніх умовах для України є основним пріоритетом в енергетиці.

Учасники наради обговорили актуальні питання, які виникають у виробників з відновлюваних джерел енергії під час їх роботи на ринку електричної енергії з урахуванням поточної ситуації в енергетиці. Піднімалось питання проблематики проведення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за електроенергію з виробниками, що працюють за "зеленим" тарифом та інші.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на зустрічі з американськими інвесторами наголосив на необхідності підтримки Україною інвестицій в відновлювану енергетику.

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