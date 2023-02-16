Развитие ВИЭ является безусловным приоритетом, - глава НКРЭКУ

Развитие распределенной генерации, в том числе возобновляемых источников энергии, на сегодняшний день является безусловным приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НКРЭКУ Константина Ущаповского.

"Мы как Регулятор выступаем за поддержку инвестиционной привлекательности сектора "зеленой" генерации", - заявил глава комиссии на совещании с производителями электрической энергии.

Он подчеркнул, что развитие ВИЭ в нынешних условиях для Украины является основным приоритетом в энергетике.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы, возникающие у производителей возобновляемых источников энергии во время их работы на рынке электрической энергии с учетом текущей ситуации в энергетике. Поднимался вопрос проблематики проведения своевременных и в полном объеме расчетов за электроэнергию с производителями, работающими по "зеленому" тарифу и другие.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на встрече с американскими инвесторами отметил необходимость поддержки Украиной инвестиций в возобновляемую энергетику.