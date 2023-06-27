Розвиток медицини після війни: у Лондоні країни-союзниці та бізнес пообіцяли інвестиції

Внаслідок війни українська система охорони здоров’я зазнала великих збитків, зокрема інфраструктурного характеру. Країни-союзниці заявили про допомогу у відновленні на конференції донорів в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стівена Берклі, державного секретаря з питань охорони здоров’я та соціального забезпечення британського уряду.

За його словами, стратегія комплексного відновлення галузі має поєднати продовження реформ, залучення інвестицій і нові механізми фінансування.

"Попереду багато роботи з трансформації охорони здоров’я, до якої може долучитися приватний сектор. Сподіваюся, що ця зустріч дасть вам можливість усвідомити виклики, котрі постали перед Україною, і зрозуміти, як ви зможете скористатися інвестиційними можливостями. Уряд України ставить амбітні цілі, і для їхнього досягнення потребує повної підтримки бізнесу", - заявив Берклі.

Берклі також додав, що країни-союзниці вже працюють над допомогою для України у відновленні та розвитку системи охорони здоров’я.

Своєю чергою генеральний директор асоціації "Ліки для Європи" Адріан ван ден Ховен висловив переконання, що доля України пов’язана з Європейським Союзом, тому вона матиме інвестиції.

"ЄС обговорює інвестиційний акт, і ми з партнерами будемо просити, щоб Україна могла долучитися", - сказав він про включення України в інвестиційні процеси ЄС.

На шляху України до Європейського Союзу стандарти медичного забезпечення та регулювання адаптуватимуться до його стандартів, а вимоги стануть вищими, аніж в Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Марія Карчевич, заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, заявила, що Україна вже отримує великі пакети допомоги від міжнародних партнерів на підтримку охорони здоров’я та має план відновлення галузі і стратегію розвитку до 2030 року, яка передбачає розвиток державно-приватного партнерства.

Генеральний директор української мережі приватних лікарень "Добробут" Вадим Шекман заявив, що приватний сектор надав під час війни платне та безоплатне лікування усім, хто потребував допомоги, але для відновлення та розвитку галузі необхідні приватні інвестиції, які стануть стимулом економічного зростання.

"Охорона здоров’я - потужний драйвер: немає сильної країни та сильної економіки без належного медичного обслуговування. Охорона здоров'я - також індустрія, яка забезпечує зайнятість і розвиток, а для цього потрібні інвестиції. Україні навіть з допомогою партнерів не вистачить грошей на відбудову, тому сектору охорони здоров’я потрібні приватні інвестиції. І для їхнього надходження потрібно створити умови. Бізнес має чітко розуміти: навіщо інвестувати, як і на яких умовах працюватимуть гроші, як вони повертатимуться інвесторам. Тож нам потрібно продовжувати реформи, знаходити рішення та створювати можливості, в які інвестори зможуть вкладати гроші", - сказав у Лондоні керівник "Добробуту".

Представники медичної професійної спільноти також наголосили на необхідності зміни фокусу медичної реформи з урахуванням потреб воєнного часу та повоєнної відбудови.

Підвищення якості української медицини та залучення інвестицій експерти бачать через розвиток державно-приватного партнерства, надання українцям вільного вибору між державними та приватними медичними закладами за програмою медичних гарантій НСЗУ.

Міністерство охорони здоров’я працює над створенням спеціальної робочої групи для визначення та впровадження нових напрямків медичної реформи.