Розвиток агробізнесу в Україні. Аналітики склали рейтинг найбільших компаній за виручкою

Фото: аналітики склали рейтинг найбільших агрокомпаній за виручкою в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Українське сільське господарство продовжує адаптуватися до умов війни і макроекономічних викликів 2025 року. Аналітики дослідили перші два квартали поточного року, щоб оцінити тенденції, зокрема, хто очолює рейтинг найбільших компаній за виручкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження YouControl.Market.

Так, згідно дослідженню, у першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки.

"До топ-10 юридичних осіб агробізнесу України входять насамперед потужні експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.
Безумовним лідером є ТОВ "Вінницька птахофабрика" - флагманський актив агрохолдингу МХП (Миронівський Хлібопродукт). За 6 місяців 2025 року ця компанія заробила 26,8 млрд грн.", - зазначають аналітики.

На другому місці ТОВ "Фірма Ерідон" - один із дистриб’юторів насіння, добрив та засобів захисту рослин. Уже за перше півріччя 2025 року компанія заробила 22,8 млрд грн. Третю позицію посідає ПрАТ "Миронівська птахофабрика" з виручкою 12,8 млрд грн.

Інші місця в десятці займають переважно міжнародні зернотрейдери та їхні українські підрозділи. Зокрема, це:

  • ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" (11,5 млрд грн за перше півріччя);
  • ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" (9,3 млрд грн);
  • ТОВ "СП Нібулон" (8,4 млрд грн); 
  • ТОВ "Агропросперіс Трейд" (8,3 млрд грн); 
  • ТОВ "Сіефджі Трейдинг" (6,5 млрд грн);
  • ТОВ "АТ Каргілл" (6,1 млрд грн);
  • ТОВ "Гранова Україна" (5,5 млрд грн).
Агропромисловий комплекс