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Для розвитку українського газовидобутку потрібно частково розблокувати експорт газу, - асоціація

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Вівторок 02 травня 2023 17:26
Для розвитку українського газовидобутку потрібно частково розблокувати експорт газу, - асоціація Фото: для розвитку українського газовидобутку потрібно частково розблокувати експорт газу (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через скорочення споживання газу та заборону його експорту приватні газовидобувні компанії не можуть в повному обсязі реалізовувати ресурс та вимушені закачувати його у підземні сховища для зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію газовидобувних компаній України.

В Асоціації повідомили, що повномасштабне вторгнення росії в Україну та активні бойові дії призвели до суттєвого руйнування промислових підприємств, які були основними споживачами ресурсу приватних видобувників. В перші місяці війни падіння попиту становило майже 70%, на сьогодні воно складає понад 50%.

"Відповідно, через скорочення споживання газу та заборону його експорту, незалежні підприємства не можуть в повному обсязі реалізовувати ресурс та вимушені закачувати його у підземні сховища для зберігання. Наші підрахунки показують, що кожен третій кубометр газу, який видобувають приватні компанії, не реалізовується - він є профіцитним", - наголосили в АГКУ.

Зазначається, що неможливість для компаній реалізувати видобутий ресурс позбавляє їх можливості інвестувати в сектор, бурити нові свердловини та збільшувати виробництво українського газу.

"Тому асоціація неодноразово звертала увагу на два гострі питання, які турбують незалежних видобувників і які мають бути вирішенні якнайскоріше. Це відкриття експорту, хоча б часткове, та викуп газу українського видобутку. Паралельне впровадження цих двох механізмів забезпечить повноцінне функціонування ринку природного газу з рівним доступом для всіх учасників, прозорими правилами та справедливою ціною, і стимулюватиме розвиток сектору газовидобутку", - наголосили в асоціації.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус запропонував відновити експорт газу та вугілля. За його словами, завдяки частковому експорту вугілля та газу Україна може залучити додаткові ресурси для відновлення енергосистеми після масованих атак.

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