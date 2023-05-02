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Для развития украинской газодобычи нужно частично разблокировать экспорт газа, - ассоциация

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Вторник 02 мая 2023 17:26
Для развития украинской газодобычи нужно частично разблокировать экспорт газа, - ассоциация Фото: для развития украинской газодобычи нужно частично разблокировать экспорт газа (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за сокращения потребления газа и запрета его экспорта частные газодобывающие компании не могут в полном объеме реализовывать ресурс и вынуждены закачивать его в подземные хранилища для хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию газодобывающих компаний Украины.

В Ассоциации сообщили, что полномасштабное вторжение России в Украину и активные боевые действия привели к существенному разрушению промышленных предприятий, являвшихся основными потребителями ресурса частных добытчиков. В первые месяцы войны падение спроса составило почти 70%, на сегодняшний день оно составляет более 50%.

"Соответственно, из-за сокращения потребления газа и запрета его экспорта, независимые предприятия не могут в полном объеме реализовывать ресурс и вынуждены закачивать его в подземные хранилища для хранения. Наши подсчеты показывают, что каждый третий кубометр газа, добываемый частными компаниями, не реализуется - он является профицитным", - подчеркнули в АГКУ.

Отмечается, что невозможность для компаний реализовать извлекаемый ресурс лишает их возможности инвестировать в сектор, бурить новые скважины и увеличивать производство украинского газа.

"Поэтому ассоциация неоднократно обращала внимание на два острых вопроса, которые беспокоят независимых добытчиков и которые должны быть решены как можно скорее. Это открытие экспорта, хотя бы частичное, и выкуп газа украинской добычи. Параллельное внедрение этих двух механизмов обеспечит полноценное функционирование рынка природного газа с равным доступом для всех участников, прозрачными правилами и справедливой ценой, и будет стимулировать развитие сектора газодобычи", - подчеркнули в ассоциации.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля. По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.

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