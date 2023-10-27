UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідувальні дрони РФ активно збирають інформацію вглиб від лінії фронту, - Гуменюк

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські розвідувальні безпілотники почали збирати інформацію не лише вздовж лінії фронту, а й у глибших регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми фіксуємо роботу безпілотних розвідувальних апаратів, які, на даному етапі можемо констатувати, збирають інформацію не тільки вздовж лінії фронту, а намагаються заходити з моря і відстежувати ситуацію в більш глибоких регіонах", - розповіла Гуменюк.

Орім того, за її словами, навіть перебування в Чорному морі корабельного угруповання РФ також має свої ознаки, що на бортах можуть бути безпілотні розвідувальні апарати.

"І це робиться для викриття надводної обстановки і не тільки надводної, а й вздовж узбережжя", - додала речниця.

Росія готує нові удари по Україні

Раніше Гуменюк повідомляла, що російські війська продовжують накопичувати ракети повітряного базування, оскільки можуть готуватись до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні.

"Ми вже спостерігаємо довготривалу паузу щодо використання ракет повітряного базування типу К-101, якими вони полюбляли гатити минулого "блекауту". Це може говорити про підготовчий період, який ворог використовує для накопичення цього виду озброєння", - пояснила Гуменюк.

При цьому представниця Сил оборони півдня України зазначила, що знаходження ракетоносіїв противника в Чорному морі у будь-якому випадку є високим рівнем ракетної загрози.

Так, нині в акваторії моря зафіксовано перебування п'яти кораблів ЧС РФ, серед яких підводний човен - ракетоносій із 4 "Калібрами".

У цьому контексті Гуменюк вказала на додаткову небезпеку, оскільки пуски ракет із такого носія важко виявити протиповітряній обороні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониВійна Росії проти України