Розвідувальні дрони РФ активно збирають інформацію вглиб від лінії фронту, - Гуменюк

"Ми фіксуємо роботу безпілотних розвідувальних апаратів, які, на даному етапі можемо констатувати, збирають інформацію не тільки вздовж лінії фронту, а намагаються заходити з моря і відстежувати ситуацію в більш глибоких регіонах", - розповіла Гуменюк.

Орім того, за її словами, навіть перебування в Чорному морі корабельного угруповання РФ також має свої ознаки, що на бортах можуть бути безпілотні розвідувальні апарати.

"І це робиться для викриття надводної обстановки і не тільки надводної, а й вздовж узбережжя", - додала речниця.

Росія готує нові удари по Україні

Раніше Гуменюк повідомляла, що російські війська продовжують накопичувати ракети повітряного базування, оскільки можуть готуватись до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні.

"Ми вже спостерігаємо довготривалу паузу щодо використання ракет повітряного базування типу К-101, якими вони полюбляли гатити минулого "блекауту". Це може говорити про підготовчий період, який ворог використовує для накопичення цього виду озброєння", - пояснила Гуменюк.

При цьому представниця Сил оборони півдня України зазначила, що знаходження ракетоносіїв противника в Чорному морі у будь-якому випадку є високим рівнем ракетної загрози.

Так, нині в акваторії моря зафіксовано перебування п'яти кораблів ЧС РФ, серед яких підводний човен - ракетоносій із 4 "Калібрами".

У цьому контексті Гуменюк вказала на додаткову небезпеку, оскільки пуски ракет із такого носія важко виявити протиповітряній обороні.