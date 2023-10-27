Разведывательные дроны РФ активно собирают информацию вглубь от линии фронта, - Гуменюк

"Мы фиксируем работу беспилотных разведывательных аппаратов, которые на данном этапе можем констатировать, собирают информацию не только вдоль линии фронта, а пытаются заходить с моря и отслеживать ситуацию в более глубоких регионах", - рассказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, даже пребывание в Черном море корабельной группировки РФ также имеет свои признаки, что на бортах могут находиться беспилотные разведывательные аппараты.

"И это делается для разоблачения надводной обстановки и не только надводной, но и вдоль побережья", - добавила спикер.

Россия готовит новые удары по Украине

Ранее Гуменюк сообщала, что российские войска продолжают накапливать ракеты воздушного базирования, поскольку они могут готовиться к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры в Украине.

"Мы уже наблюдаем длительную паузу по использованию ракет воздушного базирования типа К-101, которыми они любили варить прошлого "блэкаута". Это может говорить о подготовительном периоде, который враг использует для накопления этого вида вооружения", - пояснила Гуменюк.

При этом представитель Сил обороны юга Украины отметила, что нахождение ракетоносителей противника в Черном море в любом случае является высоким уровнем ракетной угрозы.

Так, в настоящее время в акватории моря зафиксировано пребывание пяти кораблей ЧМ РФ, среди которых подлодка - ракетоноситель с 4 "Калибрами".

В этом контексте Гуменюк указала на дополнительную опасность, поскольку пуски ракет с такого носителя трудно обнаружить противовоздушную оборону.