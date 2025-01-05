В розвідці розповіли, скільки українців були звільнені з полону РФ у 2024 році

"Рік, що минув, був для нас непростим, але результативним. Зокрема, звільнено з неволі на 356 людей більше, ніж у 2023 році", - розповів голова ГУР Кирило Буданов.

Загалом за 2024 рік Україна провела 11 обмінів та звільнила 1358 громадян з полону Росії.

Повернення загиблих захисників в Україну

Крім того, зросла і кількість повернутих тіл загиблих захисників в Україну.

"Під час перемовин вдалося домовитися про повернення втричі більшої кількості тіл наших захисників", - зазначив заступник голови Коордштабу Андрій Юсов.

За його словами, це свідчить про те, що вдається більш успішно проводити пошук та перемовини.