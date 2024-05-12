У розвідці розповіли, чи знали про плани росіян щодо вторгнення у Харківську область

"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано", - сказав Юсов.

За його словами, у Харківській області тривають бої, в яких також беруть участь спецпризначенці ГУР.

"Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема", - додав розвідник.

Юсов зазначив, що окупанти кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів. Він звернувся до росіян та закликав здаватися у полон. Представник ГУР зазначив, що такі випадки вже є.

"Враховуючи масштаби ситуації з російським угруповуванням, їхніх втрат і майбутніх у тому числі, було прийняте рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні", - заявив Юсов.