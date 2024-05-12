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У розвідці розповіли, чи знали про плани росіян щодо вторгнення у Харківську область

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано", - сказав Юсов.

За його словами, у Харківській області тривають бої, в яких також беруть участь спецпризначенці ГУР.

"Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема", - додав розвідник.

Юсов зазначив, що окупанти кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів. Він звернувся до росіян та закликав здаватися у полон. Представник ГУР зазначив, що такі випадки вже є.

"Враховуючи масштаби ситуації з російським угруповуванням, їхніх втрат і майбутніх у тому числі, було прийняте рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні", - заявив Юсов.

 

Що відбувається у Харківській області

В ніч на 10 травня російські окупаційні війська розпочали наступ на півночі Харківській області. Загарбники спробували прорвати позиції ЗСУ у районі міста Вовчанськ.

Сили оборони відбили атаку ворога, але бої на цьому напрямку тривають. При цьому окупанти обстрілюють Вовчанськ. Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, у Харківській області ситуація загострилася.

На думку українських військових, зараз немає загрози для Харкова. Ймовірно, російська РФ хочуть відтягнути українські сили і резерви на інші ділянки фронту.

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