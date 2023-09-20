В розвідці прокоментували сьогоднішні вибухи в Криму

Вибухи в Криму у середу, 20 вересня, є нічим іншим, як плановою роботою Сил оборони України. Вона торкається окупованих територій, зокрема і Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Триває планова робота українських сил безпеки й оборони. Звичайно, по військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в українському Криму", - зазначив він.

Юсов пообіцяв, що зовсім скоро деталі будуть оприлюднені Генштабом.

Що сталося у Криму сьогодні

Потужні вибухи пролунали на території окупованого Криму сьогодні, 20 вересня. Окупанти включили димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту. Також у мережі повідомили про "приліт" по військовій частині окупантів у Верхнесадовому, де зокрема, за даними місцевих пабліків, нібито зафіксували падіння дронів. Також на півострові працювала ППО загарбників.