ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В розвідці прокоментували сьогоднішні вибухи в Криму

Крим, Середа 20 вересня 2023 14:35
UA EN RU
В розвідці прокоментували сьогоднішні вибухи в Криму Фото: у ГУР відреагували на вибухи у тимчасово окупованому Криму 20 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи в Криму у середу, 20 вересня, є нічим іншим, як плановою роботою Сил оборони України. Вона торкається окупованих територій, зокрема і Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Триває планова робота українських сил безпеки й оборони. Звичайно, по військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в українському Криму", - зазначив він.

Юсов пообіцяв, що зовсім скоро деталі будуть оприлюднені Генштабом.

Що сталося у Криму сьогодні

Потужні вибухи пролунали на території окупованого Криму сьогодні, 20 вересня. Окупанти включили димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту. Також у мережі повідомили про "приліт" по військовій частині окупантів у Верхнесадовому, де зокрема, за даними місцевих пабліків, нібито зафіксували падіння дронів. Також на півострові працювала ППО загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Крым
NEWS
Відключення світла в Україні: у ДТЕК назвали умову для "нормальної" зими
Відключення світла в Україні: у ДТЕК назвали умову для "нормальної" зими
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни