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У розвідці назвали цілі останніх російських обстрілів

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Київ, П'ятниця 19 травня 2023 10:05
У розвідці назвали цілі останніх російських обстрілів Фото: Вадим Скібіцький (facebook_com_GeneralStaff_ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко Експерт: Вадим Скібіцький

Росіяни намагаються обстрілами зірвати плани та підготовку до активних військових дій протягом весняно-літньої кампанії. При цьому інтенсивні удари відбуваються як по лінії фронту, так і по решті території України.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Раніше їм не вдалося покласти нашу енергетичну систему, і зараз у них зовсім інші пріоритети - це зірвати наші плани та підготовку до активних дій протягом весняно-літньої кампанії", - пояснив розвідник.

За його словами, ракетами агресор намагається вразити скупчення нашого озброєння та військові об'єкти.

"Стосовно ракетного озброєння на теперішній час його росіяни застосовують по наших пунктах управління (центрах прийняття рішень), шляхах постачання та пунктах зосередження боєприпасів, техніки, по місцях зберігання палива, а також районах зосередження військ. Окрему увагу противник почав приділяти районам розміщення наших засобів ППО", - пояснив представник воєнної розвідки.

Крім того, на лінії фронту росіяни активно застосовують авіаційний компонент. За словами Скібіцького, щодня оперативно-тактична авіація використовує близько 20-25 авіаційних бомб КАБ-500 для нанесення ударів на лінії фронту та по прифронтових територіях.

Детальніше про те, чому росіяни полюють за Patriot і як змінили цілі обстрілів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Остання нічна атака

Нагадаємо, в ніч на 19 травня РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили 16 з 22 дронів-камікадзе, запущених росіянами. Також військові ліквідували 3 з 6 крилатих ракет.

Внаслідок атаки зафіксовані влучання у Кривому Розі, а у Києві та Львівській області активно працювала ППО.

Про наслідки останньої нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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