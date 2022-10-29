У розвідці назвали сприятливий момент для нового прориву РФ із Білорусі

У випадку втрати окупованого Херсону, Росія може здійснити спробу прориву з боку Білорусі. Наразі такої загрози немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова виданню The Drive.
"Ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання в Херсоні після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу. Тому ми повинні бути обережними щодо цього", сказав він.
Водночас за даними Буданова, наразі подібної загрози немає.
"Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість - близько 80% угруповання - це мобілізований персонал. Отже, підсумовуючи вищесказане, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає", - констатував головний український розвідник.
Раніше українські військові не виключили повторного нападу окупантів з Білорусі. Але метою у цьому випадку буде не Київ.
Нагадаємо, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн, про яке домовилися президент РФ Володимир Путін і глава білоруського режиму Олександр Лукашенко.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.