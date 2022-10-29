У розвідці назвали сприятливий момент для нового прориву РФ із Білорусі

"Ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання в Херсоні після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу. Тому ми повинні бути обережними щодо цього", сказав він.

Водночас за даними Буданова, наразі подібної загрози немає.

"Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість - близько 80% угруповання - це мобілізований персонал. Отже, підсумовуючи вищесказане, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає", - констатував головний український розвідник.