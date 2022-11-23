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У розвідці назвали головні цілі мобілізації в Росії

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Середа 23 листопада 2022 13:28
У розвідці назвали головні цілі мобілізації в Росії Фото: у розвідці назвали головні цілі мобілізації в Росії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мобілізовані росіяни поповнюють підрозділи окупаційної армії на території України. Це одна з головних цілей проведення мобілізації в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

За його словами, однією з основних цілей мобілізації в РФ є поповнення частин та тактичних груп, які наразі беруть участь у бойових діях проти України. Потім - це створення частин резерву у всіх військових округах Росії.

Зокрема, такі частини створюються навіть на Північному флоті.

"І, звичайно, я сказав би про встановлення нового режиму дивізії крайових військ. Тому що це один із підходів Росії щодо збільшення чисельності військ біля нашого кордону. Звичайно ж можливого залучення цих військ на території України. Наприклад, на Херсонщині", - сказав Скібіцький.

Він також додав, що розвідці відомо про плани переведення цих військ під відповідальність Південного військового округу.

Зазначимо, раніше аналітики ISW повідомляли, що нова хвиля мобілізації погіршить загальну якість російських військ.

Також повідомлялося, що у Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів армії РФ.

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