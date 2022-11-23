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В разведке назвали главные цели мобилизации в России

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Среда 23 ноября 2022 13:28
В разведке назвали главные цели мобилизации в России Фото: в разведке назвали главные цели мобилизации в России (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Мобилизированные россияне пополняют подразделения оккупационной армии на территории Украины. Это одна из основных целей проведения мобилизации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

По его словам, одной из основных целей мобилизации в РФ является пополнение частей и тактических групп, которые участвуют в боевых действиях против Украины. Затем - это создание частей резерва во всех военных округах России.

Такие части создаются даже на Северном флоте.

"И, конечно, я бы сказал об установлении нового режима дивизии краевых войск. Потому что это один из подходов России по увеличению численности войск у нашей границы. Конечно же возможное привлечение этих войск на территории Украины. Например, в Херсонской области", - сказал Скибицкий.

Он также добавил, что разведке известно о планах перевода этих войск под ответственность Южного военного округа.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что новая волна мобилизации ухудшит общее качество российских войск.

Также сообщалось, что в Беларуси завершились военные учения подразделений мобилизованных солдат армии РФ.

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Мобилизация в России Главное управление разведки Война России против Украины
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