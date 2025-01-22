Розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ у Курській області

Удари Сил оборони по позиціях окупантів

Сили оборони постійно б'ють по позиціях РФ на фронті в Україні, знищуючи як особовий склад, так і важливу техніку росіян.

Так, за останніми даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійські засоби та ще один інший важливий об'єкт противника.

Зокрема, під час відбиття ворожого штурму в Курській області було знищено понад 20 солдатів Північної Кореї.

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