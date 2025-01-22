Разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование РФ в Курской области

Удары Сил обороны по позициям оккупанов

Силы обороны постоянно бьют по позициям РФ на фронте в Украине, уничтожая как личный состав, так и важную технику россиян.

Так, по последним данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шестнадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре склада, два артиллерийских средства и еще один другой важный объект противника.

В частности, во время отражения вражеского штурма в Курской области было уничтожено больше 20 солдат Северной Кореи.

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