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Розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ у Курській області

Курська область, Середа 22 січня 2025 16:44
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Розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ у Курській області Фото: ГУР знищило важливе супутникове обладнання РФ у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ у Курській області. Мова йде про пристрої для супутників "Ямал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"17 січня бійці ГУР МО України в районі Тьоткіного в Росії виявили ворожу позицію із важливими супутниковим обладнанням", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, за допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300K", які працюють у Ка-діапазоні частот.

По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження.

Удари Сил оборони по позиціях окупантів

Сили оборони постійно б'ють по позиціях РФ на фронті в Україні, знищуючи як особовий склад, так і важливу техніку росіян.

Так, за останніми даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійські засоби та ще один інший важливий об'єкт противника.

Зокрема, під час відбиття ворожого штурму в Курській області було знищено понад 20 солдатів Північної Кореї.

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