Украинские разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование РФ в Курской области. Речь идет о спутниках "Ямал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение.

По данным разведчиков, с помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", которые работают в Ка-диапазоне частот.

"17 января бойцы ГУР МО Украины в районе Теткино в России обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием", - говорится в сообщении.

Удары Сил обороны по позициям оккупанов

Силы обороны постоянно бьют по позициям РФ на фронте в Украине, уничтожая как личный состав, так и важную технику россиян.

Так, по последним данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шестнадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре склада, два артиллерийских средства и еще один другой важный объект противника.

В частности, во время отражения вражеского штурма в Курской области было уничтожено больше 20 солдат Северной Кореи.

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