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Розвідники знищили підрозділ росіян на лівобережжі Херсонської області

Фото: розвідники знищили підрозділ росіян на лівобережжі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники проводять успішні операції на окупованому лівобережжі Херсонської області. Зокрема, вдалося знищити ракетний підрозділ росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.

"Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських ракетних військ спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Херсон українські сили оборони звільнили у листопаді 2022 року. При цьому лівобережна частина області досі перебуває під окупацією російських загарбників. У зв'язку з цим звільнені населені пункти Херсонської області постійно обстрілюються ворогом із використанням артилерії, танків. Зазначимо, що українські розвідники не вперше влаштовують рейди на окуповану частину Херсонської області. Раніше бійці ССО вже висаджувалися в районі лівого берега Херсонської області.

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Херсонська областьГУР