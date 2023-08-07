Разведчики уничтожили подразделение россиян на левобережье Херсонской области

Так, бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон врагу.

"Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских ракетных войск специального назначения", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Херсон украинские силы обороны освободили в ноябре 2022 года. При этом, левобережная часть области до сих пор находится под оккупацией российских захватчиков. В связи с этим освобожденные населенные пункты Херсонской области постоянно обстреливаются врагов с использованием артиллерией, танков. Отметим, что украинские разведчики не впервые устраивают рейды на оккупированную часть Херсонской области. Ранее бойцы ССО уже высаживались в районе левого берега Херсонской области.