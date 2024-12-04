Розвідники вдарили по замаскованих гарматах РФ комплексами "Сич" (відео)

Ситуація на фронті

За 3 грудня на лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень зросла до 192. Найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції під Куп'янськом і просунулися в Курській області. Водночас фіксується просування російських загарбників поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

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