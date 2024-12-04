Разведчики ударили по замаскированным пушкам РФ комплексами "Сыч" (видео)

Ситуация на фронте

За 3 декабря на линии фронта общее количество боевых столкновений возросло до 192. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции под Купянском и продвинулись в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

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