Розвідники показали, як звільнили Невське та знищили десятки окупантів

В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невське (Луганська область) було знищено 34 окупанти. Ще трьох взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Розвідники взяли у полон трьох російських "контрактників", військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти", - додали у розвідці.

За інформацією ГУР, в ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів. Військовим вдалося знищити 34 ворожих стрільці та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі окупанти покинули бронетехніку та відступили з селища.

"Група "Кедр" Головного управління розвідки Міністерства оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 Бригади Збройних сил України звільнила селище Невське Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно ЗСУ встановили прапор у Невському в Луганській області.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі. Серед них було і село Невське.

Також 5 жовтня вранці очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові офіційно розпочали деокупацію Луганської області. Тоді він розповідав, що ЗСУ вже звільнили кілька населених пунктів.

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