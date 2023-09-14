Розвідники отримали дрони-камікадзе від "Української команди"

"Як сказав керівник ГУР Кирило Буданов, наші розвідники – люди мовчазного подвигу. Але їхня робота викликає захоплення в усього світу. Сьогодні "Українська команда" передає нашим розвідникам дрони-камікадзе. Для них це найважливіша зброя. Це їхні очі і ефективний засіб ураження окупантів та їхньої техніки", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Як повідомили волонтери, дрони-камікадзе піднімають понад 1 кілограм вибухівки. Вони несуть смерть ворогам і бережуть життя наших хлопців, наголосили волонтери.

Раніше повідомлялося, що волонтери "Української команди" проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати різним військовим підрозділам допомогу: понад 60 FPV-дронів, півтора десятка розвідувальних дронів Mavic та тепловізори.

Також 4 унікальних великих дрони для виконання спецзавдань, які були придбані за підтримки Володимира Кличка.

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