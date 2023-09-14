Разведчики получили дроны-камикадзе от "Украинской команды"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе представителям Главного управления разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.
"Как сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, наши разведчики - люди молчаливого подвига. Но их работа вызывает восхищение во всем мире. Сегодня "Украинская команда" передает нашим разведчикам дроны-камикадзе. Для них это самое важное оружие. Это их глаза и эффективное средство поражения кафиров". и их технике", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Как сообщили волонтеры, дроны-камикадзе поднимают более 1 килограмма взрывчатки. Они несут смерть врагам и берегут жизнь наших ребят, подчеркнули волонтеры.
Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы передать разным военным подразделениям помощь: более 60 FPV-дронов, полтора десятка разведывательных дронов Mavic и тепловизоры.
Также 4 уникальных больших дрона для выполнения спецзадач, которые были приобретены при поддержке Владимира Кличко.
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