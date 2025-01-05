Розвідники ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" (відео)

Як зазначає розвідка, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак у Запорізькій області воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР "Кракен" ліквідували Сергія Мельнікова (позивний "Кама") та його водія.

Фото: ГУР ліквідувало російського офіцера (gur.gov.ua)

Бійці "Кракена" здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських сил на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників. Спочатку захисники злякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому перебував Мельніков. Водій змінив траєкторію руху, машина злетіла в кювет. Далі розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло.

У ГУР наголошують, що внаслідок операції обох окупантів знищено.