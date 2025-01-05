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Розвідники ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" (відео)

Фот: ГУР ліквідувало начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" у Запорізькій області. Це штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначає розвідка, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак у Запорізькій області воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР "Кракен" ліквідували Сергія Мельнікова (позивний "Кама") та його водія. 

 

Фото: ГУР ліквідувало російського офіцера (gur.gov.ua)

Бійці "Кракена" здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських сил на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників. Спочатку захисники злякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому перебував Мельніков. Водій змінив траєкторію руху, машина злетіла в кювет. Далі розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло.

У ГУР наголошують, що внаслідок операції обох окупантів знищено.

 

Нагадаємо, нещодавно у Росії внаслідок вибуху у критичному стані опинився капітан Костянтин Наґайко. Вибух стався у військовій частині.

Як повідомила українська розвідка, він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Зокрема, його підрозділ завдав удару по кафе в селі Гроза, де загинуло 59 цивільних.

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