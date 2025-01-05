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Разведчики ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" (видео)

Фот: ГУР ликвидировало начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" в Запорожской области. Это штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.

Как отмечает разведка, 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак в Запорожской области воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР "Кракен" ликвидировали Сергея Мельникова (позывной "Кама") и его водителя.

 

Фото: ГУР ликвидировало российского офицера (gur.gov.ua)

Бойцы "Кракена" получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и графика передвижения начальника штаба батальона российских сил на временно оккупированной территории Запорожской области.

Аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков. Сначала защитники испугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Водитель изменил траекторию движения, машина слетела в кювет. Далее разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое стекло.

В ГУР отмечают, что в результате операции оба оккупанта уничтожены.

 

 

Напомним, недавно в России в результате взрыва в критическом состоянии оказался капитан Константин Нагайко. Взрыв произошел в воинской части.

Как сообщила украинская разведка, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях. В частности, его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибло 59 гражданских.

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