Розвідники ефектно знищили гарматну позицію росіян на Запорізькому фронті (відео)

Інші спецоперації ГУР

З початку повномасштабної війни бійці ГУР Міноборони здійснили десятки операцій, атакуючи російські оборонні заводи, НПЗ, нафтобази, кораблі та інші цілі.

Так, днями ГУР у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони України завдало удару по нафтобазі "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Вона забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", там базується стратегічна авіація РФ.

За даними ЗМІ, у 2024 році Україна завдала щонайменше 81 удар по російських НПЗ та нафтобазах.

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