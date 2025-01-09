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Розвідники ефектно знищили гарматну позицію росіян на Запорізькому фронті (відео)

Фото: ГУР дронами знищило гарматну позицію росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники вдарили по гарматній позиції росіян у Запорізькій області. Захисники застосували дрони для ліквідації цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована робота спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР Міноборони. Воїни виявили та знищили російську гарматну позицію у Запорізькій області.

Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts з трикілограмовими комбінованими боєприпасами. Також розвідники застосували три FPV Babay-Heavy з півторакілограмовими кумулятивними пострілами.

 

Інші спецоперації ГУР

З початку повномасштабної війни бійці ГУР Міноборони здійснили десятки операцій, атакуючи російські оборонні заводи, НПЗ, нафтобази, кораблі та інші цілі.

Так, днями ГУР у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони України завдало удару по нафтобазі "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Вона забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", там базується стратегічна авіація РФ.

За даними ЗМІ, у 2024 році Україна завдала щонайменше 81 удар по російських НПЗ та нафтобазах.

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