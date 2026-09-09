Розвідка викрила схему викрадення українських дітей-сиріт з окупації

За даними розвідки, цього літа вихованців одного з дитячих будинків на окупованій частині Донецької області вивезли до Росії. Офіційним приводом для поїздки називали оздоровлення.

Однак після завершення поїздки повернулися не всі діти. Щонайменше двох із них передали під опіку та перевезли до Московської області.

Наразі долю цих дітей встановлюють.

Як працює схема

У СЗРУ зазначають, що вивезення дітей під приводом оздоровлення є частиною відпрацьованої схеми. Для таких поїздок також можуть використовувати приводи відпочинку, реабілітації або участі у культурно-освітніх заходах.

Після цього частину дітей до України не повертають.

До організації таких поїздок, за інформацією розвідки, залучені окупаційні адміністрації, російські органи опіки та організатори виїздів.

Після прибуття до Росії діти потрапляють під контроль місцевих органів влади. Саме вони можуть визначати подальше місце проживання дітей та їхній правовий статус.

Таким чином, поїздка, яку спочатку можуть подавати як тимчасову, фактично може завершитися переміщенням дитини до іншого регіону РФ та передачею під опіку.

У розвідці говорять про ширшу проблему

У СЗРУ наголошують, що йдеться не про поодинокий випадок. За інформацією служби, в Росії сформувалася система експлуатації українських дітей, яка має як державний, так і кримінальний вимір.

До державного виміру розвідка відносить, зокрема, залучення дітей до праці на підприємствах оборонної промисловості та можливе вербування російськими спецслужбами.

Серед кримінальних форм експлуатації СЗРУ називає торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію, незаконну трансплантацію органів та інші злочини.