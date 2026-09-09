Разведка разоблачила схему похищения украинских детей-сирот из оккупации

Воспитанников детского дома в оккупированной Донецкой области летом вывезли в Россию якобы на оздоровление, однако по меньшей мере двоих детей домой не вернули.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, этим летом питомцев одного из детских домов на оккупированной части Донецкой области вывезли в Россию. Официальным поводом для поездки называли оздоровление.
Однако по завершении поездки вернулись не все дети. По меньшей мере, двух из них передали под опеку и перевезли в Московскую область.
Теперь судьбу этих детей устанавливают.
В СЗРУ отмечают, что вывоз детей под предлогом оздоровления является частью отработанной схемы. Для таких поездок также могут использоваться поводы отдыха, реабилитации или участия в культурно-образовательных мероприятиях.
После этого часть детей в Украину не возвращают.
В организацию таких поездок, по информации разведки, привлечены оккупационные администрации, российские органы опеки и организаторы выездов.
По прибытии в Россию дети попадают под контроль местных органов власти. Именно они могут определять место жительства детей и их правовой статус.
Таким образом, поездка, которую сначала могут подавать как временную, фактически может завершиться перемещением ребенка в другой регион РФ и передачей под опеку.
В СЗРУ отмечают, что речь идет не об единичном случае. По информации службы, в России сформировалась система эксплуатации украинских детей, которая имеет как государственное, так и криминальное измерение.
К государственному измерению разведка относит, в частности, привлечение детей к труду на предприятиях оборонной промышленности и вербовку российскими спецслужбами.
Среди криминальных форм эксплуатации СЗРУ называет торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, незаконную трансплантацию органов и другие преступления.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия использует школы на временно оккупированных территориях для идеологической обработки детей.
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