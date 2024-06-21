Розвідка про удари по російських НПЗ: для країни-бензоколонки такі події є чутливими

Росія використовує нафтопереробні заводи для підтримки своїх військ в Україні. Тому удари по таких об'єктах є чутливими для окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Справді зафіксовані гуркіт і "бавовна" на цих військових об'єктах (НПЗ, - ред.), вони використовуються саме з військовою ціллю, або для постачання окупаційного корпусу в Україні, або для фінансування геноцидної війни РФ проти України", - сказав він.
Юсов наголосив, що Росія та путінський режим відчуває наслідки атак на НПЗ.
"Звичайно, для так званої Російської Федерації, яка офіційно себе позиціонує як "країна-бензоколонка", такі події є надзвичайно чутливим фактором і наслідки путінський режим і в цілому ця так звана їхня "економіка" на собі точно вже відчувають", - додав представник ГУР.
Цієї ночі у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. Росіяни у мережі заявляли про атаку дронів, а Міноборони РФ, що нібито збило аж 120 безпілотників.
Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 21 червня Сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи - Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський.
Також були уражені радіолокаційні станції, центри радіолокаційної розвідки у Брянській області та Криму. Крім того, українські військові атакували місця зберігання "Шахедів".
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