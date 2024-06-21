Розвідка про удари по російських НПЗ: для країни-бензоколонки такі події є чутливими

"Справді зафіксовані гуркіт і "бавовна" на цих військових об'єктах (НПЗ, - ред.), вони використовуються саме з військовою ціллю, або для постачання окупаційного корпусу в Україні, або для фінансування геноцидної війни РФ проти України", - сказав він.

Юсов наголосив, що Росія та путінський режим відчуває наслідки атак на НПЗ.

"Звичайно, для так званої Російської Федерації, яка офіційно себе позиціонує як "країна-бензоколонка", такі події є надзвичайно чутливим фактором і наслідки путінський режим і в цілому ця так звана їхня "економіка" на собі точно вже відчувають", - додав представник ГУР.