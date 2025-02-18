Розвідка США вважає, що Путін не хоче реального миру з Україною, - NBC News

"У нас немає жодних розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді", - заявило виданню джерело в Конгресі.

За словами шести неназваних чиновників, російський диктатор все ще вважає, що він "зможе перечекати" Україну і Європу, щоб зрештою встановити контроль над усією українською територією.

Вони уточнили, що, на їхню думку, Путін може погодитися на припинення вогню і ширшу мирну угоду, оскільки це дасть його армії час на перезавантаження і відновлення.

За їхніми словами, американські та західні чиновники скептично ставляться до можливості того, що Путін зрештою піде на компроміс і погодиться на реальну, довгострокову мирну угоду. Але існує думка, що глава Кремля може погодитися на переговори, щоб побачити, які поступки він "може отримати".

Також співрозмовники видання стверджують, що Путіну "сподобалися" заяви американських чиновників про те, що членство України в НАТО за підсумками мирних переговорів "нереалістичне".

"Він думає, що перемагає", - розповів NBC News неназваний представник західної розвідки.