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Розвідка США вважає, що Пригожин загинув, - WSJ

США, Четвер 24 серпня 2023 22:01
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Розвідка США вважає, що Пригожин загинув, - WSJ Фото: керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Розвідка Сполучених Штатів Америки стверджує, що за попередніми даними керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За інформацією видання, літак, на борту якого перебував глава ПВК "Вагнер", не був збитий ракетою класу "земля-повітря". За попередніми оцінками, які є неповними, на борту літака вибухнула бомба.

Серед причин катастрофи також розглядають диверсію.

Нагадаємо, що на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, літак Пригожина могла збити російська ППО.

Детальніше про ліквідацію Пригожина, можливі наслідки та про те, до чого варто готуватися російському президенту, - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Євген Пригожин Війна Росії проти України Вагнерівці
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