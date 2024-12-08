Розвідка США стежить за місцями зберігання хімзброї в Сирії: NYT сказало, навіщо

Сьогодні у Сирії впав режим диктатора Башара Асада. У свою чергу, розвідслужби США уважно стежать за передбачуваними місцями зберігання хімічної зброї в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами офіційних осіб, розвідки шукають ознаки того, що сили, лояльні до Башара Асада, готуються використовувати його проти повстанських угруповань, які боролися за його повалення.

Агентства оцінюють, що сили Асада зберегли обмежені запаси хімічної зброї, включаючи боєприпаси, споряджені нервово-паралітичною речовиною зарин.

Крім того, видання пише, що за оцінками спостерігачів з дотримання прав людини, Сполучених Штатів та інших країн, уряди Асада неодноразово використовували хімічну зброю, включаючи нервово-паралітичні речовини та хлорний газ. Зокрема, проти повстанців, а також власного народу протягом 13 років громадянської війни.