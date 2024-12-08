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Разведка США следит за местами хранения химоружия в Сирии: NYT сказало, зачем

Воскресенье 08 декабря 2024 18:59
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Разведка США следит за местами хранения химоружия в Сирии: NYT сказало, зачем Фото: в США опасаются, что силы лояльные Асаду применят химическое оружие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Сирии пал режим диктатора Башара Асада. В свою очередь разведслужбы США внимательное следят за предполагаемыми местами хранения химического оружия в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам официальных лиц, разведки ищут признаки того, что силы, лояльные Башару Асаду, готовятся использовать его против повстанческих группировок, которые боролись за его свержение.

Агентства оценивают, что силы Асада сохранили ограниченные запасы химического оружия, включая боеприпасы, которые снаряжены нервно-паралитическим веществом зарин.

Кроме того, издание пишет, что по оценкам наблюдателей за соблюдением прав человека, Соединенных Штатов и других стран, правительства Асада неоднократно использовало химическое оружие, включая нервно-паралитические вещества и хлорный газ. В частности, против повстанцев, а также собственного народа в течение 13-летней гражданской войны.

Напомним, утром 8 декабря в Сирии окончательно пал режим диктатора Башара Асада. В столицу Дамаск вошли повстанцы, а в СМИ параллельно писали, что президент улетел на самолете.

В то же время премьер-министр страны Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности передать власть. Он сказал, что готов сотрудничать с любым руководством, избранным народом.

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