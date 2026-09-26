Розвідка США припускає, що Саудівська Аравія хоче створити ядерну зброю, - WP

Конгрес США отримав від розвідки документ, де йдеться, що Саудівська Аравія не відкидає можливості розробити програму створення ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Невтішні прогнози розвідки США посилили побоювання низки законодавців щодо згоди президента Дональда Трампа надати допомогу Саудівській Аравії у створенні цивільної ядерної програми. Вони вважають, що це може сприяти розробці ядерної зброї та спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході.

WP нагадало, що ядерна угода дозволяє американським компаніям запустити в Саудівській Аравії проєкти в галузі атомної енергетики на мільйон доларів. Адміністрація Трампа сподівається, що це зміцнить американо-саудівські зв'язки та запобігатиме співпраці королівства з противниками США, такими як Росія та Китай.

"(Угода - ред.) сприятиме зміцненню безпеки США та регіону за рахунок дотримання високих стандартів ядерної безпеки, захисту та нерозповсюдження, а також зміцнення конкурентоспроможності Сполучених Штатів у галузі цивільних ядерних технологій", - заявляли в адміністрації Трампа, оголошуючи угоду в липні.

Однак дедалі більше законодавців-демократів висловлюють побоювання, що угода створює можливість збагачення урану в Саудівській Аравії майже до 20%, що посилює побоювання щодо можливого використання частини ядерного матеріалу у військових цілях.

Наразі у Конгресі США триває 90-денний період розгляду, і законодавці можуть ухвалити закон, який заблокує угоду, якщо їм вдасться заручитися достатньою підтримкою.

"Цією угодою адміністрація Трампа відходить від прецеденту, погоджуючись на м’якші обмеження та поступаючись вимогам Саудівської Аравії, погоджуючись на процес, який майже напевно дозволить Ер-Ріяду придбати засоби для збагачення урану та, можливо, розробки ядерної зброї", - заявила в п’ятницю в листі держсекретарю Марко Рубіо група сенаторів-демократів на чолі із сенаторами Едом Маркі та Джеффом Мерклі.

За словами джерел, Держдепартамент зробив свій внесок у підготовку секретних документів, спрямованих до Конгресу минулого місяця. Вони кажуть, що Держдеп виглядає більш впевненим у заходах захисту, передбачених угодою, та гарантіях з боку уряду Саудівської Аравії.

WP пише, що не отримало прямих відповідей від уряду Саудівської Аравії, проте Кабмін передав більш ранні заяви міністра енергетики Абдулазіза Бір Салмана. Він говорив, що програма буде "мирною" і буде розроблена "з найвищим рівнем відповідальності та прозорості".

У свою чергу в Держдепі США заявили WP, що Сполучені Штати "не підтримують і не підтримуватимуть саудівську програму створення ядерної зброї".