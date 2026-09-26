Разведка США допускает, что Саудовская Аравия хочет создать ядерное оружие, - WP

Конгресс США получил от разведки документ, где говорится, что Саудовская Аравия не исключает возможность разработать программу создания ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Неутешительные прогнозы разведки США усилили опасения ряда законодателей по поводу согласия президента Дональда Трампа оказать помощь Саудовской Аравии в создании гражданской ядерной программы. Они считают, что это может способствовать разработке ядерного оружия и спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке.

WP напомнило, что ядерная сделка разрешает американским компаниям запустить в Саудовской Аравии проекты в области атомной энергетики на миллионов долларов. Администрация Трампа надеется, что это укрепит американо-саудовские связи и предотвратит сотрудничество королевства с противниками США, такими как Россия и Китай.

"(Сделка - ред.) будет способствовать укреплению безопасности США и региона за счет соблюдения высоких стандартов ядерной безопасности, защиты и нераспространения, а также укрепления конкурентоспособности Соединенных Штатов в области гражданских ядерных технологий", - заявляли в администрации Трампа, объявляя соглашение в июле.

Однако все большее число законодателей-демократов выражают опасения, что сделка создает возможность обогащения урана в Саудовской Аравии почти до 20%, что усиливает опасения по поводу возможного использования части ядерного материала в военных целях.

На данный момент в Конгрессе США идет 90-дневный период рассмотрения, и законодатели могут принять закон, который заблокирует сделку, если им удастся заручиться достаточной поддержкой.

"Этим соглашением администрация Трампа отступает от прецедента, принимая более мягкие ограничения и уступая требованиям Саудовской Аравии, соглашаясь на процесс, который почти наверняка позволит Эр-Рияду приобрести средства для обогащения урана и, возможно, разработки ядерного оружия", - заявила в пятницу в письме госсекретарю Марко Рубио группа сенаторов-демократов во главе с сенаторами Эдом Марки и Джеффом Меркли.

По словам источников, Госдепартамент внес свой вклад в подготовку секретных документов, направленных в Конгресс в прошлом месяце. Они говорят, что Госдеп выглядит более уверенным в мерах защиты, предусмотренных сделкой, и гарантиях со стороны правительства Саудовской Аравии.

WP пишет, что не получило прямые ответы от правительства Саудовской Аравии, однако Кабмин передал более ранние заявления министра энергетики Абдулазиза Бир Салмана. Он говорил, что программа будет "мирной" и будет разработала "с высочайшим уровнем ответственности и прозрачности".

В свою очень в Госдепе США заявили WP, что Соединенные Штаты "не поддерживают и не будут поддерживать саудовскую программу создания ядерного оружия".