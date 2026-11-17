Чи справді Іран готовий до ескалації і що для цього потрібно

Джерела, знайомі з останніми розвідувальними даними, охарактеризували плани Ірану як спробу забезпечити собі варіанти дій, а не як ознаку неминучого нападу. Але два співрозмовники підкреслили, що плани були дуже конкретними і включали місця і цілі, що викликало хвилю планування дій США на випадок непередбачених обставин.

У своїй заяві старший заступник прессекретаря Білого дому Лорен Біс повідомила, що США "відстежують усі потенційні загрози, але на цей час немає жодних достовірних загроз для країни".

Проте офіційні особи США розцінили розвіддані як сигнал тривожної готовності Ірану до ескалації, оскільки країна стикається із сильним тиском у зв'язку з ударами США та жорсткої економічної блокади, яка, за словами чиновників адміністрації Трампа, - "спустошує країну".

За словами цих джерел, це говорить про те, що Тегеран зараз активно планує потенційні напади на території США, навіть якщо поки немає доказів того, що вони прийняли рішення про подальші дії.

"Питання про те, чи є у них насправді персонал для виконання цього завдання, залишається відкритим", - сказав один із співрозмовників.

Що робить влада США

Два джерела повідомили, що за минулий тиждень офіційні особи провели кілька нарад, щоб обговорити способи протидії небезпеці. Це відбувається на тлі загроз з боку Ірану, які минулого тижня також спонукали Секретну службу США перевести міністрів фінансів Скотта Бессента у військове житло.

CNN пише, що іранські змови проти чинних і колишніх американських чиновників, включаючи вбивство на замовлення Дональда Трампа в 2024 році, тривають ще з часів його першого президентського терміну. Здебільшого ці змови зосереджені на можливостях вбивства американських чиновників під час їх поїздок за кордон.

Що таке "брудна бомба" і чи є вони вже у США

Офіційні особи попередили, що США неймовірно вразливі до нападу із застосуванням нетрадиційної зброї.

CNN пояснює, що "брудні бомби" - це бомби, які містять радіоактивні матеріали та упаковані у звичайні бомби, а також досить легко їх зібрати.

Причому Ірану необов'язково переправлятиме до країни підготовлених агентів. Тегерану достатньо переконати людину, яка вже проживає в США, вчинити напад.

Також видання додало, що "брудна бомба" сильно відрізняється від ядерної бомби, яка ґрунтується на реакції ядерного поділу і була б експоненційно більш руйнівною.

"Брудні бомби" все ще можуть розсіювати небезпечну радіацію в повітрі на цілі квартали або навіть кілометри, але експерти кажуть, що будь-які жертви, швидше за все, будуть спричинені вибухом бомби, а не радіацією. Хоча їхнє складання не складніше, ніж складання будь-якої звичайної бомби, найскладніша частина - це отримання радіоактивного матеріалу.

"Будь-яка подібна зброя - це знаряддя терору, а не зброя точної поразки, подібна до самопідриву смертника. Вона може викликати у людей серйозні захворювання і зробити деякі райони непридатними для життя", - сказав один із джерел, знайомих з новими розвідданими США.

Чи є "брудні бомби" на території США

За даними одного із джерел, американська розвідка отримала повідомлення від Ірану про те, що Тегеран сховав матеріали для виготовлення бомб на території США.

Думки офіційних осіб щодо достовірності цих даних розходяться, але в цілому вони вважають, що Ірану було б дуже легко заздалегідь розмістити в США ядерні матеріали або хімічні речовини, які можна використовувати як начинку для звичайної зброї. Ба більше, вони припускають, що це вже могло статися.

"Враховуючи, наскільки проникним був наш кордон протягом майже 10 років, було б надзвичайно легко впровадити в країну агентів, які могли б купувати та розміщувати компоненти бомб", - сказав один із джерел, близьких до розвідки.

Інший співрозмовник каже, що багато співробітників служб нацбезпеки припускають, що заздалегідь підготовлені ядерні матеріали вже перебувають у США протягом багатьох років, якщо не десятиліть.

Він додав, що іншими словами можливості Ірану щодо здійснення подібних атак не зросли, а змінилася лише мотивація Тегерана.

Що кажуть в Ірані

Представник іранської місії в ООН у Нью-Йорку заявив, що Іран "вважає застосування хімічної зброї за будь-яких обставин абсолютно незаконною і категорично відкидає і беззастережно спростовує хибні та сфабриковані твердження, які поширюються щодо цього". При цьому він не став прямо коментувати розвіддані США про можливий план створення "брудної бомби".