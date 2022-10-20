Розвідка США назвала фактори, які допоможуть просунутися ЗСУ найближчими тижнями

За оцінками американської розвідки, бійці ЗСУ можуть досягти успіхів проти наступні шість тижнів, якщо буде продовжено імпульс на півдні та північному сході країни. Далі очікується настання зими та похолодань, які дадуть обом арміям час для перегрупування.

У розвідці США вважають, що звільнити такі ж площі, як у вересні на Харківщині, навряд чи вдасться, однак окремі російські підрозділи можуть впасти перед українським тиском. Потенційно Україна зможе визволити Херсон.

В приватному порядку американські офіційні особи кажуть, що Україна має продовжувати використовувати свою перевагу найближчими тижнями, але не до надмірного розтягування своїх ліній постачання чи кордонів оборони.

Водночас у США зазначають, що Росія ще не програла у цій війні. Вона зазнала втрат, які б знищили багато європейських армій, але не РФ. Вони можуть поповнювати втрати за рахунок мобілізації. Також армія здатна масштабні артилерійські операції. Наразі ініціатива на українській стороні, і командування вирішує, як далі вести бойові дії, що грає на руку ЗСУ.