UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідка США не може підтвердити причетність Ірану до атаки ХАМАС на Ізраїль, - CNN

Фото: Розвідка США не може підтвердити причетність Ірану до атаки ХАМАС на Ізраїль (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з першими розвідувальними даними, Сполучені Штати Америки сумніваються в прямій причетності Ірану до терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сполучені Штати зібрали конкретні розвідувальні дані, які ставлять під сумнів ідею про те, що Іран був безпосередньо причетний до планування, фінансування або схвалення суботньої кривавої атаки на Ізраїль, здійсненої Хамасом, згідно з кількома джерелами, знайомими з розвідданими", - пише видання. 

Зазначається, що розвідка наразі не може зробити остаточного висновку, оскільки продовжує шукати докази причетності Ірану до нападу ХАМАС. 

Джерела не розкрили подробиць щодо характеру розвідувальних даних, однак один зі співбесідників назвав їх "надзвичайно чутливими". Зокрема дані змусили американських аналітиків схилитись до початкової оцінки щодо того, що Тегеран все ж не відігрував безпосередньої ролі в атаці. 

Законодавці на Капітолійському пагорбі також були проінформовані про скептицизм серед аналітиків й загалом першу розвідувальну інформацію. 

"Протягом декількох днів високопосадовці США публічно заявляли, що не мають жодних ознак того, що Іран безпосередньо причетний до нападу, хоча вони засуджують Тегеран як "співучасника" нападу через його історичну підтримку ХАМАСу", - додає видання. 

За словами радник з національної безпеки США Джейка Саллівана, наразі Штати планують отримати  додаткові розвідувальні дані. Водночас попри підтримку ХАМАСУ з боку Ірану, Білий дім не має інформації про причетність Тегерану до теракту. 

"Іран роками був головним благодійником Хамасу, надаючи йому десятки мільйонів доларів, зброю і компоненти, що контрабандою потрапляли в Газу, а також широку технічну та ідеологічну підтримку. Але ХАМАС зберігає певну незалежність від іранського режиму. За словами колишніх співробітників служб безпеки та інших регіональних аналітиків, Тегеран не має радників на місцях у заблокованій Газі і не керує діяльністю угруповання", - додає CNN. 

Конфлікт на Близькому Сході

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з землі, повітря й моря. Також було окуповано деякі поселення. Бойовики вдавались до знущань й вбивства цивільних людей.

У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХАМАСІранСполучені Штати Америки