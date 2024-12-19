Розвідка розкрила, скільки мобілізованих росіян загинули на війні проти України

Загальні втрати армії РФ

Варто зазначити, що російський режим приховує втрати своїх військ на війні проти України. Також замовчуються втрати серед ПВК, які беруть участь у бойових діях, а також інших воєнізованих формувань.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила вже понад 768 тисяч солдатів. При цьому російські опозиційні ЗМІ повідомляють про великі втрати серед офіцерів російської армії.

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