Разведка раскрыла, сколько мобилизованных россиян погибли на войне против Украины

Общие потери армии РФ

Стоит отметить, что российский режим скрывает потери своих войск на войне против Украины. Также замалчиваются потери среди ЧВК, которые участвуют в боевых действиях, а также других военизированных формирований.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже более 768 тысяч солдат. При этом российские оппозиционные СМИ сообщают о больших потерях среди офицеров российской армии.

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