Розвідка розкрила начинку модернізованого "Шахеда" з камерою та ШІ

Так, у дроні виявлено високошвидкісний мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, що використовується для завдань зі штучним інтелектом та відеоаналітики. Установлена інфрачервона камера, схожа на російські зразки, дозволяє дрону самостійно розпізнавати цілі, орієнтуватися на місцевості або діяти як розвідник.

Також безпілотник оснащений сучасною іранською навігаційною системою Nasir, яка отримала оновлення - тепер це восьмиканальна система з вдосконаленою антеною, здатною приймати GPS-сигнали в різних діапазонах. Відомо, що подібні антени раніше виявлялися на російських версіях Shahed.

Окрім цього, в оновленому БпЛА знайдено радіомодем для передачі відео та телеметрії, що відкриває можливості для групового керування або дистанційної корекції завдань під час польоту.

На думку аналітиків ГУР, такі технічні рішення вказують на двосторонню співпрацю між Іраном та Росією, яка не обмежується лише постачанням. Йдеться про спільні розробки, потенційно небезпечні не лише для України, а й для безпеки на Близькому Сході.

Ознайомитися з детальними характеристиками та 3D-моделлю модернізованого Shahed-136 можна на офіційному порталі військової розвідки України за посиланням.

Фото: детальний аналіз модернізованого іранського дрона-камікадзе Shahed-136 (t.me/DIUkraine)