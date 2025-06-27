Разведка раскрыла начинку модернизированного "Шахеда" с камерой и ИИ

Так, в дроне обнаружен высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, используемый для задач с искусственным интеллектом и видеоаналитики. Установленная инфракрасная камера, похожая на российские образцы, позволяет дрону самостоятельно распознавать цели, ориентироваться на местности или действовать как разведчик.

Также беспилотник оснащен современной иранской навигационной системой Nasir, которая получила обновление - теперь это восьмиканальная система с усовершенствованной антенной, способной принимать GPS-сигналы в различных диапазонах. Известно, что подобные антенны ранее обнаруживались на российских версиях Shahed.

Кроме этого, в обновленном БпЛА найден радиомодем для передачи видео и телеметрии, что открывает возможности для группового управления или дистанционной коррекции задач во время полета.

По мнению аналитиков ГУР, такие технические решения указывают на двустороннее сотрудничество между Ираном и Россией, которое не ограничивается только поставками. Речь идет о совместных разработках, потенциально опасных не только для Украины, но и для безопасности на Ближнем Востоке.

Ознакомиться с подробными характеристиками и 3D-моделью модернизированного Shahed-136 можно на официальном портале военной разведки Украины по ссылке.

Фото: детальный анализ модернизированного иранского дрона-камикадзе Shahed-136 (t.me/DIUkraine)