Розвідка РФ розробила низку операцій, щоб посварити Туреччину, ЄС та Україну, - ЗМІ

"Коран, спалений біля посольства Туреччини у Стокгольмі у січні, послабив і без того натягнуті відносини між Туреччиною та Швецією. Цей інцидент надихнув Росію на проведення операції з негативного впливу в Європі. Розвідка побачила можливість для подальшого посилення конфлікту між кількома країнами ЄС та Туреччиною. Було складено план з метою образити Ердогана у всіх великих європейських містах", - йдеться у матеріалі.

Також РФ планувала покласти провину в Україні за проведення таких операцій. Розвідка хотіла показати "невдячність" та "провокаційний характер" реакції української сторони на трагедію в Туреччині.

Журналісти провели аналіз зображень та акаунтів у соцмережах, який показав, що одна людина видавала себе за "проукраїнського" протестувальника і вона брала участь у низці різних акцій, які не були між собою пов'язані.

"Наприклад, 11 лютого у Парижі, коли відбулася велика демонстрація навколо пенсійної реформи у Франції. Але людина тримає плакат проти України, НАТО і США. Підхід завжди той самий - троє чоловіків виходять на демонстрації, не пов'язані з війною в Україні, і фотографуються в натовпі з плакатами з написами типу "НАТО, припиніть бомбити Донецьк" та "Більшої зброї Україні не посилайте!", - пишуть у матеріалі.

Представник поліції безпеки Швеції Габріель Вернштедт сказав, що йдеться про теми, які поділяють суспільство. Він додав, що правоохоронцям відомо про те, як Росія використовує агентів чи довірених осіб із метою дестабілізації обстановки.