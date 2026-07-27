Розвідка помітила "тривожний сигнал" в діях олігархів РФ

Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 19-й тиждень поспіль, а найбагатші громадяни РФ переводять капітал у криптовалюту та закордонні активи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За даними СЗРУ, великі російські інвестори змінюють структуру своїх портфелів, віддаючи перевагу криптовалюті, нерухомості за кордоном і приватним інвестиційним фондам.
Це тенденція збігається з тривалим падінням фондового ринку РФ, яке триває вже 19-й тиждень поспіль.
У розвідці вважають, що бажання позбутися російських цінних паперів і вивести активи з країни свідчить про втрату довіри до перспектив російської економіки.
Станом на середину липня акції найбільших компаній РФ суттєво втратили у вартості. Зокрема, папери "Газпрому" та ВТБ подешевшали більш ніж на 21%, "Норнікеля" - на 24%, "Аерофлоту" - на 27%, а МТС - на 28%.
Особливо різке падіння зафіксували у найбільшого золотодобувного підприємства Росії "Полюс". Лише за два тижні його ринкова вартість скоротилася на 53%.
За оцінками аналітиків, із початку квітня російський фондовий ринок загалом втратив близько 30% капіталізації та відкотився до показників 2016 року. У СЗРУ наголошують, що такого тривалого падіння не фіксували за весь час ведення статистики, починаючи з 1997 року.
У розвідці також навели приклад довгострокових інвестицій. Якби у 2006 році інвестор вклав тисячу доларів в акції Apple, то сьогодні прибуток перевищив би 130 тисяч доларів. Натомість аналогічне вкладення в акції "Газпрому" за цей час принесло б збиток понад 600 доларів.
Ще одним свідченням проблем, за даними СЗРУ, стала ситуація з державними запозиченнями. Російський Мінфін тричі за останній місяць скасовував розміщення облігацій федеральної позики через невигідні для держави заявки інвесторів, у результаті чого залучити нові кошти не вдалося.
Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що Росія переглядає бюджетні показники, через що федеральні видатки та дефіцит можуть перевищити чинний план більш ніж на один трильйон рублів.
За даними агентства, це може бути пов'язано зі зростанням витрат на війну проти України.
Крім того, Мінфін РФ прогнозує, що дефіцит бюджету перевищуватиме запланований рівень ще щонайменше два роки.