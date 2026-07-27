Розвідка помітила "тривожний сигнал" в діях олігархів РФ

За даними СЗРУ, великі російські інвестори змінюють структуру своїх портфелів, віддаючи перевагу криптовалюті, нерухомості за кордоном і приватним інвестиційним фондам.

Це тенденція збігається з тривалим падінням фондового ринку РФ, яке триває вже 19-й тиждень поспіль.

У розвідці вважають, що бажання позбутися російських цінних паперів і вивести активи з країни свідчить про втрату довіри до перспектив російської економіки.

Як падає фондовий ринок Росії

Станом на середину липня акції найбільших компаній РФ суттєво втратили у вартості. Зокрема, папери "Газпрому" та ВТБ подешевшали більш ніж на 21%, "Норнікеля" - на 24%, "Аерофлоту" - на 27%, а МТС - на 28%.

Особливо різке падіння зафіксували у найбільшого золотодобувного підприємства Росії "Полюс". Лише за два тижні його ринкова вартість скоротилася на 53%.

За оцінками аналітиків, із початку квітня російський фондовий ринок загалом втратив близько 30% капіталізації та відкотився до показників 2016 року. У СЗРУ наголошують, що такого тривалого падіння не фіксували за весь час ведення статистики, починаючи з 1997 року.

Які ще ознаки кризи бачать у СЗРУ

У розвідці також навели приклад довгострокових інвестицій. Якби у 2006 році інвестор вклав тисячу доларів в акції Apple, то сьогодні прибуток перевищив би 130 тисяч доларів. Натомість аналогічне вкладення в акції "Газпрому" за цей час принесло б збиток понад 600 доларів.

Ще одним свідченням проблем, за даними СЗРУ, стала ситуація з державними запозиченнями. Російський Мінфін тричі за останній місяць скасовував розміщення облігацій федеральної позики через невигідні для держави заявки інвесторів, у результаті чого залучити нові кошти не вдалося.